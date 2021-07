Olimpiadi di Tokyo, ecco gli aggiornamenti sulle gare dell’Italia, il bilancio degli azzurri e una giornata che oggi assegnerà ben 11 medaglie

Olimpiadi di Tokyo, gli aggiornamenti sulle gare dell’Italia danno un quadro di equilibrio fra gli atleti che hanno già terminato il loro percorso olimpico e quelli, singoli o in squadra, che vedono i successivi step profilarsi o provano con i primi cimenti.

Il dato tecnico è che per la giornata di oggi è prevista già l’assegnazione di ben 11 medaglie, la prima in assoluto delle quali è andata all’atle cinese Yang Quian nella carabina 10 metri donne. Il tutto dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri, 23 luglio. Ecco il quadro della situazione.

Olimpiadi di Tokyo, gli aggiornamenti dell’Italia: scherma, canottaggio e ciclismo

Nella scherma è terminata l’avventura olimpica per Fiamingo e Isola. Le due sono state eliminate ai quarti nella spada.

Mara Navarria si era invece fermata agli ottavi. Nel torneo maschile derby azzurro fra Enrico Berré e Luigi Samele. Luca Curatoli, numero 3 al mondo, è stato invece eliminato. Per il canottaggio tutti gli equipaggi passano il turno. Il quattro senza maschile di Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino è arrivato secondo in batteria e va in finale. Il doppio pesi leggeri maschile con Stefano Oppo e Pietro Ruta è secondo e va in semifinale come Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo.

In campo femminile, il due senza di Kiri Tontodonati e Aisha Rocek va pure in semifinale dopo il terzo posto, dietro a Canada e Romania. Il ciclismo con prova su strada registra la fame di medaglie della squadra azzurra composta da Damiano Caruso, Alberto Bettiol, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali su 283km di percorso.

Gli aggiornamenti azzurri alle Olimpiadi di Tokyo: ecco l’Italia di tennis, judo e taekwondo

Veniamo al tennis: anche Sara Errani si ferma dopo la sconfitta per 2 set a 0 contro la russa Pavlyuchenkova. Fuori anche Lorenzo Musetti, contro l’australiano Millman. Gli altri due azzurri, Sonego e Fognini, incontreranno invece Daniel e Sugiyama. Ecco il quadro delle arti marziali: per il judo avventura finita per Francesca Milani, eliminata nella categoria 48kg da Lin Chen-Hao di Taipei. Nel taekwondo passa ai quarti Vito Dell’Aquila, che affronterà nel pomeriggio il thailandese Ramnarong.

Olimpiadi di Tokyo, gli aggiornamenti per l’Italia: pallavolo e tiro con l’arco

In queste Olimpiadi “blindate” dalle misure anti covid la pallavolo azzurra non parte col botto. Il primo cimento infatti segna uno start ansimante per la squadra maschile di Blengini, che ha superato il Canada solo al tie break con una prestazione che ha sollevato qualche netta perplessità da parte degli osservstori. Per il tiro con l’arco eliminazione agli ottavi per la coppia mista Chiara Rebagliati-Mauro Nespoli, eliminata negli ottavi di finale. Il duo degli atleti azzurri è stato battuto per 6-0 dagli olandesi Gabriela Schloesser e Steve Wijler.