Olimpiadi Pechino 2022, sui voli le hostess avranno le divise dei reparti Covid

Il look per le hostess presenti nei voli diretti a Pechino in occasione delle Olimpiadi invernali sarà come quello degli operatori sanitari nei reparti Covid.

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022

Manca sempre meno all’inizio dei XXIV Giochi d’inverno, che per l’edizione 2022 si terranno in Cina, a Pechino.

La cerimonia d’apertura avrà luogo venerdì 4 febbraio, ma già da domani – mercoledì 2 febbraio – potremo goderci le prime gare.

C’è stata molta apprensione intorno a questa edizione dei Giochi olimpici invernali: dal tentato boicottaggio fino alla minaccia sospensione a causa Covid. A poche ore dall’inizio della manifestazione, però, possiamo dire che tutte queste eventualità sono state scongiurate.

Il governo cinese sta ancora facendo tutto il possibile per non far saltare l’evento e per evitare che diventi un focolaio Covid.

Tra le tante misure di prevenzione, c’è quella adottata sui voli cinesi: il look delle hostess è esattamente quello del personale medico dei reparti Covid.

Il look delle hostess sui voli cinesi

Tutona bianca protettiva, grossi occhiali, mascherine ffp2 e guanti chirurgici, questo l’abbigliamento che le assistenti di volo indossavano sul volo Milano-Pechino, con a bordo numerosi atleti e giornalisti italiani diretti alle Olimpiadi invernali 2022.

Tra di questi, purtroppo, non sarà presente la sottosegretaria delegata allo sport, Valentina Vezzali, perché positiva al Coronavirus.