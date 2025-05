Un omicidio premeditato

Il caso dell’omicidio di Fabio Ravasio, avvenuto a Parabiago, continua a suscitare scalpore e interrogativi. Durante il processo che si sta svolgendo presso la Corte d’Assise di Busto Arsizio, Fabio Lavezzo, un testimone chiave, ha rivelato dettagli inquietanti riguardo all’organizzazione dell’omicidio. Lavezzo, 33 anni, ha dichiarato di essere stato coinvolto nel piano che ha portato alla morte di Ravasio, investito mentre si trovava in bicicletta.

Le sue parole hanno messo in luce un contesto di tensioni e rancori che hanno preceduto l’atto fatale.

Il ruolo di Adilma Pereira Carneiro

Al centro di questa drammatica vicenda c’è Adilma Pereira Carneiro, conosciuta come la ‘Mantide di Parabiago’. Secondo Lavezzo, la donna, compagna della vittima, nutriva un profondo risentimento nei confronti di Ravasio, accusandolo di maltrattamenti. La sua volontà di non separarsi da lui, per motivi economici e affettivi, ha alimentato un piano omicida che ha coinvolto diverse persone. Lavezzo ha riferito di aver sentito conversazioni tra Adilma e Massimo Ferretti, l’ultimo amante della donna, riguardo alla volontà di simulare un incidente stradale per eliminare Ravasio.

Le conseguenze di una scelta

Le dichiarazioni di Lavezzo si fanno sempre più inquietanti quando racconta di come avrebbe dovuto partecipare attivamente all’omicidio. Il suo compito era quello di bloccare il traffico con il suo furgone, dando il segnale a Igor Benedito e Marcello Trifone, coinvolti nell’operazione, per investire Ravasio. Tuttavia, Lavezzo ha scelto di non portare a termine il compito assegnatogli, convinto che ciò avrebbe potuto salvare la vita della vittima. La sua decisione di non avvisare le forze dell’ordine, un rammarico che lo accompagna, ha portato a una tragedia che ha scosso l’intera comunità.

Un caso che continua a far discutere

Il processo per l’omicidio di Fabio Ravasio è ancora in corso e le rivelazioni di Lavezzo hanno aperto nuovi scenari su un caso già complesso. La figura di Adilma, con il suo passato e le sue relazioni, rimane al centro dell’attenzione, mentre la comunità si interroga sulle dinamiche che hanno portato a un atto così estremo. Le parole di Lavezzo, cariche di emozione e rimpianto, pongono interrogativi non solo sulla responsabilità individuale, ma anche sulle conseguenze di una spirale di violenza che ha colpito una famiglia e un’intera comunità.