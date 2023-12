Nella vicenda dell’omicidio di Rossella Cominotti è possibile che venga coinvolto un perito calligrafo per esaminare una lettera, testimoniata da Zenucchi, che sarebbe stata scritta dalla vittima e firmata da entrambi.

Omicidio di Rossella Cominotti: programmata l’udienza di convalida

Ulteriori dettagli emersi dalle indagini rivelano che la coppia aveva già tentato il suicidio a novembre nell’edicola da loro acquistata all’inizio del 2023. In data 11 dicembre, è stata programmata un’udienza di convalida dell’arresto di Alfredo Zenucchi, accusato dell’omicidio di sua moglie, Rossella Cominotti, avvenuto tagliandole la gola nella loro stanza d’albergo a Mattarana (La Spezia). Dopo la convalida in Toscana, il giudice dovrebbe rinunciare alla competenza in favore di un giudice spezzino, territorio in cui si è verificato il delitto, che ordinerà l’autopsia.

Omicidio di Rossella Cominotti: arresto del marito convalidato

Successivamente, si prevede la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (ctu) e potenzialmente di un perito calligrafo per analizzare la lettera rinvenuta nella stanza d’albergo, contenente istruzioni dettagliate sulla volontà della donna riguardo ai riti funebri. Zenucchi, attualmente detenuto e visitato dal suo avvocato Alberto Rimmaudo, mostra una reattività apparentemente rassegnata, mentre è accusato di omicidio volontario.