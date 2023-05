Antonella Lopardo, 49 anni, è stata uccisa a colpi di kalashnikov a Sibari, in provincia di Cosenza. Il terribile omicidio è avvenuto nella serata di martedì 2 maggio.

Omicidio Sibari: Antonella Lopardo uccisa a colpi di kalashnikov

Antonella Lopardo, donna di 49 anni, è stata uccisa nella serata di ieri, martedì 2 maggio 2023, intorno alle 22, a Sibari, frazione del comune di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. La donna è stata uccisa a colpi di kalashnikov. La vittima era in casa insieme al marito Salvatore Maritato, già conosciuto alle forze dell’ordine e forse il vero obiettivo dell’attacco, in contrada Cicchitonno, zona rurale e isolata, quando ha sentito bussare alla porta ed è andata ad aprire. Il killer ha subito esploso diversi colpi di arma da fuoco, ferendo la donna al torace e al volto, in modo fatale.

Le indagini sono in corso

Il metodo farebbe pensare alla matrice ‘ndranghetista. Il marito si è salvato nascondendosi dietro alcuni mobili. Non è chiaro se il killer fosse da solo o in compagnia di una seconda persona che lo ha aiutato a fuggire. La procura di Castrovillari ha dato il via alle indagini, in stretto contatto con la Dda di Catanzaro. Si stanno concentrando soprattutto sulle telecamere di sorveglianza della zona.