Dramma a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove i carabinieri stanno indagando sul caso di una coppia trovata morta in casa: anche se nessuna pista è esclusa, si ipotizza che possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Omicidio-suicidio Pozzuoli, coppia trovata morta in casa

Spunta un ennesimo caso di omicidio-suicidio nel Napoletano. I corpi ormai senza vita di due persone sono stati rinvenuti in un’abitazione situata a Pozzuoli, nella giornata di venerdì 28 luglio. A seguito di una segnalazione di colpi di arma da fuoco al 112, sul luogo della tragedia si sono prontamente recati i carabinieri che hanno scoperto i due cadaveri all’interno dell’appartamento ubicato al civico 10 di via Parini.

Alla luce delle ricostruzioni sinora effettuate, si ipotizza un caso di omicidio-suicidio. I rilievi, tuttavia, sono ancora in corso e le indagini relative all’accaduto sono in fase preliminare. Tutte le piste, infatti, sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Identificazione delle vittime e segnalazione al 112

I resti delle due vittime sono stati trovati in camera da letto mentre la pistola che avrebbe ucciso la coppia è stata trovata a terra. Si ipotizza che l’arma rinvenuta sia quella usata per compiere il delitto.

L’uomo e la donna morti a seguito delle ferite causate da proiettili sono stati identificati come Antonio Di Razza, 50 anni, e la sua compagna Angela Gioiello, 38 anni.

Ad allertare il 112 dopo aver sentito gli spari sono stati alcuni vicini dell’uomo e della donna. Nonostante la tempestività della segnalazione e dell’arrivo dei soccorsi, i sanitari del 118 arrivati in via Parini non hanno potuto far altro se non constatare l’avvenuto decesso della coppia.