Omicidio di Luciano Muttoni: svolta nelle indagini, due arresti per la morte del 58enne trovato senza vita nella sua casa di Valbrembo.

Nella giornata di ieri, 9 marzo, un uomo di 58 anni è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione a Valbrembo, in provincia di Bergamo. Oggi le indagini dell’omicidio hanno avuto una svolta: le forze dell’ordine hanno arrestato due persone.

Omicidio Valbrembo: ucciso 58enne

La vittima, Luciano Muttoni, presentava profonde ferite alla testa, probabilmente inflitte con un oggetto contundente. L’allarme è scattato intorno alle 9 di domenica 9 marzo, quando una donna che si prendeva cura di Muttoni da qualche tempo ha segnalato la sua assenza. L’uomo, infatti, non rispondeva al telefono da giorni, facendo ipotizzare che il decesso fosse avvenuto in precedenza.

Nel pomeriggio di ieri, gli investigatori hanno ottenuto un primo indizio a Solza, un comune situato a circa dieci chilometri dall’abitazione della vittima: vicino al cimitero sono stati ritrovati vestiti sporchi di sangue, tra cui un giubbotto, e alcuni documenti appartenenti a Muttoni.

Le indagini della Procura di Bergamo sono partite dalla ricerca dell’auto scomparsa, vista l’ultima volta dai vicini giorni prima. La notte precedente al ritrovamento del cadavere, i carabinieri di Monza Brianza avevano fermato proprio quel veicolo con quattro sospetti a bordo, denunciandoli per ricettazione e sequestrando l’auto. Grazie alle telecamere e alle testimonianze, i militari di Bergamo hanno identificato il conducente come l’autore dell’omicidio.

Omicidio Valbrembo, svolta nelle indagini: due arresti

Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri di Villa d’Almè hanno ascoltato diverse persone a conoscenza dei fatti. Le loro testimonianze hanno permesso di individuare un secondo sospettato. Dopo approfondite indagini, i carabinieri hanno fermato due uomini: un 25enne italiano e un 24enne polacco.

Il sospetto polacco è stato arrestato in una comunità terapeutica in provincia di Monza, dove lavorava come aiuto educatore. Durante l’interrogatorio, avrebbe fatto dichiarazioni spontanee che corrispondono a quelle dell’italiano. I due, dopo aver commesso il delitto, avrebbero abbandonato la scena utilizzando l’auto della vittima, da cui avevano rubato anche il telefono, le carte di credito e qualche contante. Successivamente, avrebbero gettato alcuni degli oggetti e l’arma nei campi e nei boschi tra Valbrembo e Solza.

È stato emesso un provvedimento di fermo per entrambi, ora detenuti nel carcere di Bergamo in attesa dell’udienza di convalida.

Omicidio Valbrembo: la confessione

Il 25enne, residente a Bergamo e con precedenti penali, e il suo complice, residente in provincia di Monza, sono coinvolti nel delitto. Il giovane ha confessato ai carabinieri di aver ucciso Muttoni dopo che quest’ultimo ha reagito a un tentativo di rapina.

L’arma del delitto sarebbe una pistola scacciacani, con cui Muttoni sarebbe stato colpito più volte alla testa. Inoltre, la vittima sarebbe stata picchiata con pugni e calci, causando le ferite mortali.