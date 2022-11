Omicidio Willy Monteiro, gli appelli dei fratelli Bianchi pronti al deposito

Omicidio Willy Monteiro, l’appello dei ffratelli Bianchi sarà depositato oggi, 16 novembre.

I termini per chiedere un processo di secondo grado stanno scadendo e i legali si attrezzano per depositare le istanze. Delle richieste in corte d’appello a Roma del processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte finora hanno visto il solo legale di Francesco Belleggia, Vito Perugini, agire prima dei termini.

Omicidio Willy, gli appelli dei fratelli Bianchi

Per il suo assistito c’era stata la condanna in primo grado dalla corte d’assise di Frosinone a 23 anni di carcere.

Ieri poi era stata la volta degli avvocati Valerio Spigarelli e Ippolita Naso, che sono i difensori di Gabriele Bianchi condannato all’ergastolo. Entro oggi invece toccherà al legale Loredana Mazzenga che difende Mario Pincarelli, che venne condannato a 21 anni. Ed entro oggi dovranno depositare istanza di Appello i nuovi avvocati di Marco Bianchi, condannato all’ergastolo, che come informa il Messaggero da circa un mese ha nuovamente cambiato collegio difensivo.

Cosa eccepiranno le difese di Gabriele

Willy Monteiro Duarte, 21 anni di Paliano, venne ammazzato di botte nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, nel corso di un pestaggio compiuto, secondo la corte d’assise di Frosinone, dai 4 giovani condannati. Hanno detto i difensori di Gabriele Bianchi. “Facciamo una critica serrata alla prova tecnica, critica fatte non tenute conto dalla corte. Gabriele Bianchi ha sempre detto di aver partecipato a quei fatti ma anche di non aver toccato la vittima.

Non è stato creduto perché molti testi hanno detto contrario e noi facciamo una serie di rilievi”.