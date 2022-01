Omicron, Bassetti sull’attuale numero di casi e decessi ” Ancora dovuti a Variante Delta”

Matteo Bassetti durante "In Onda" su LA7: "Variante Delta molto diversa da Omicron"

Intervenuto nei vari talk show Matteo Bassetti non si è tirato indietro nel commentare l’impatto che potrebbe avere Omicron sulla gestione della pandemia nel nostro paese

Bassetti dichiarazioni spiazzanti sulla Omicron

Mentre, secondo alcune indiscrezioni non ancora confermate, il governo valuta l’introduzione di un obbligo vaccinale per gli over 60 e i soggetti più fragili da discutere nel Consiglio dei Ministri di oggi, si intensificano gli interventi dei vari esperti chiamati nei talk show serali ad esprimersi sull’impatto che avrà Omicron sulla gestione della pandemia nel nostro Paese.

L’infettivologo Matteo Bassetti non si è tirato di certo indietro in questi giorni con alcuni commenti ben lontani dall’atteggiamento prudente che al momento sembrano avere molti suoi colleghi, nell’attesa dei dati di studi più consolidati. Commentando l’attuale situazione di convivenza tra Delta e Omicron ha infatti affermato: ” Noi stiamo assistendo a due fenomeni insieme Uno la Delta, che per chi è vaccinato con doppia dose o tripla dose fa una forma influenzale, un raffreddore rinforzato.

E la Omicron, addirittura sembra fare lo stesso anche nel non vaccinato”.

Dichiarazioni importanti quelle del Direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova – che pur si è sempre battuto per difendere l’importanza della vaccinazione anti covid -soprattutto in questo momento molto delicato di gestione della pandemia. Dove basta una parola in più per dar vita a incomprensioni e strumentalizzazioni.

Matteo Bassetti: “Con vaccinati e Omicron non possiamo usare le regole del 2020”

“Quindi – continua Bassetti in collegamento con Veronica Gentili durante la trasmissione ‘Controcorrente‘ – noi non possiamo affrontare l’epidemia del 2022 con le regole che avevamo nel 2020. Perchè un conto era mettere in quarantena un soggetto non vaccinato che aveva una carica virale elevatissima ed era giusto che stesse in quarantena magari dieci giorni. Ma oggi di fronte a una malattia che dura molto di meno mi sembra che, non mettere in quarantena i contatti e magari accorciare anche la quarantena del positivo asintomatico voglia dire andare nella direzione di un pragmatismo che è quello anglosassone”

Matteo Bassetti: “Non mi pare che Omicron stia incidendo come negli altri paesi”

Inoltre, intervenendo durante la trasmissione “In Onda” su LA7 , chiamato a commentare gli attuali numeri dei ricoveri e dei decessi in Italia dovuti al Covid, Bassetti ha precisato che “In questo momento Omicron non mi pare che stia incidendo come negli altri paesi. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Sanità su base nazionale siamo intorno al 25% ” Quindi, la conclusione di Bassetti “Questi casi e questi decessi sono ancora legati alla variante Delta, molto diversa dalla Omicron“. Una situazione grave ma molto diversa da quella dello scorso anno: “Questi decessi del 5 gennaio 2021 erano 3.5 volte di più, non dimentichiamoci che l’anno scorso senza i vaccini e con una variante molto meno contagiosa della Delta i morti erano di più”.