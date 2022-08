Mentre arriva la conferma per cui il Covid nel mondo è presente in modo dominante con Omicron, ecco tutti i sintomi durante e dopo l’infezione

La variante del Covid dominante nel mondo è Omicron con le sue sottovarianti, ecco tutti i sintomi durante e dopo l’infezione ed ecco come fanno in Regno Unito a seguirli con molta attenzione tramite una apposita app: si chiama “Zoe”. In Italia l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità dice che Omicron BA.5 è presente “nel 93,1% dei campioni positivi, la sua gemella Omicron BA.4 è al 5,7% e BA.2, responsabile dell’ondata di primavera, è relegata oggi all’1,1%”, lo spiega bene Repubblica.

Omicron, ecco tutti i sintomi

Ma chi gestisce l’app UK Zoe? Lo fa il King’s College di Londra, con il governo britannico che poi compila e diffonde la classifica periodica dei disturbi: “Naso e gola, tra tossi, bruciori e starnuti, continuano a essere i bersagli principali di Omicron”. Il plafond è tratto da 63mila pazienti inglesi e ci sono differenze con le precedenti varianti: i polmoni sono meno coinvolti come il sistema nervoso ed i sensi di gusto e olfatto.

Cosa ha rilevato l’app Zoe

Si registra meno febbre e il bruciore alla gola è stato rilevato nella più parte dei pazienti, il 58%. A seguire ci sono mal di testa (49%), naso chiuso (40%), tosse secca (40%), naso che cola (40%), tosse con il catarro (37%), voce rauca (35%) starnuti (32%), spossatezza (27%), dolore a muscoli e articolazioni (25%), giramenti di testa (18%), linfonodi del collo ingrossati (15%), occhi gonfi (14%), alterazioni dell’olfatto (13%), senso di costrizione al petto (13%), mancanza di respiro (11%), febbre (13%), brividi (12%), fame d’aria (11%), mal di orecchie (11%), perdita dell’olfatto (10%).