Continua l’ondata di calore – che ha particolarmente colpito Roma e Rieti – con allerta 3 prevista per otto città.

Continua l’ondata di calore

Continua l’ondata di calore che sta interessando l’Italia. Come è noto, a cominciare da maggio, il Ministero della Salute elabora giornalmente i bollettini per comunicare il rischio della salute dei cittadini di 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Quando alle temperature molte elevate per più giorni consecutivi, si associano tassi elevati di umidità e assenza di ventilazione, si pala di ondate di calore che possono rappresentare un problema per la salute.

I bollini rossi del 10 e dell’11 luglio

Se nella giornata del 10 luglio il ‘bollino rosso’ – ossia quello di livello 3 – è stato attribuito a Roma e Rieti, nel bollettino pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della Salute, per l’11 luglio si prevedono bollini rossi in ben 8 citò:

Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti , Roma e Torino.

Sia Roma che Rieti si confermano come le città maggiormente colpite da questa ondata di caldo: oltre ad aver registrato il massimo livello di allerta nella giornata di ieri infatti, si prevedono per entrambe altri bollini rossi per l’11 e il 12 luglio.

Cosa indica il livello 3

Come ricorda il Ministero della Salute, il livello 3 indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.