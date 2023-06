Taranto, operaio cade dal terzo piano di un impianto: non è in pericolo di vita

Taranto, operaio cade dal terzo piano di un impianto: non è in pericolo di vita

Un operaio è finito in ospedale dopo essere caduto dal terzo piano dello stabilimento in cui stava lavorando. L’uomo è scivolato e precipitato da 10 metri, prima di impattare contro un ponteggio e finire rovinosamente al suolo.

Taranto, operaio cade da 10 metri: ferito gravemente

L’incidente sul lavoro ha visto protagonista un operaio di 47 anni, addetto alla manutenzione meccanica, è precipitato dal terzo piano dell’impianto Pci dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. L’uomo è caduto da 10 metri e ha riportato diverse ferite e fratture: è ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

La nota ufficiale dell’azienda

Acciaierie d’Italia ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla vicenda in cui viene spiegato che, al momento della caduta, l’operaio non stava lavorando ma era in pausa: “Si è verificato in un momento di pausa lavorativa in cui il dipendente coinvolto era in attesa di istruzioni per l’esecuzione di altri compiti. Il dipendente è stato prontamente soccorso dal servizio sanitario di stabilimento. L’azienda ha aperto una procedura interna per accertare la dinamica di quanto

accaduto.”