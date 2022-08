Operaio licenziato distrugge per vendetta con l’escavatore gli edifici che ha costruito

Prende l'escavatore e distrugge gli edifici da lui costruiti: in Canada un operaio ha avuto la sua vendetta per essere stato licenziato.

Un operaio si è preso la sua personale vendetta per essere stato licenziato: ha distrutto gli edifici che lui stesso aveva contribuito a costruito con l’escavatore.

Operaio licenziato si vendica e distrugge tutto con l’escavatore

Un episodio sigolare quello che si è consumato a Rosseau Marina, nei pressi del lago Muskoka, nella regione dell’Ontario, in Canada.

In questa zona, sono state recentemente costruite delle case di lusso per turisti facoltosi e amanti della natura e delle barche. La furia dell’uomo, però, ha coinvolto più di un edificio, e uno di questi è stato praticamente distrutto.

Il colpevole è un uomo di 59 anni, che si è preso la sua vendetta personale per aver perso il lavoro – a detta sua, ingiustamente. Ha utilizzato un escavatore per distruggere gli edifici che lui stesso aveva contribuito a costruire.

Le conseguenze dell’azione del 59enne

Una vendetta del genere costerà molto cara all’uomo, che è stato denunciato per aver causato danni per un valore superiore ai 5000 dollari canadesi (circa 4000 euro). In realtà, i danni totali potrebbero ammontare all’equivalente di circa 10 milioni di euro.

Geordie Newlands, titolare di un’altra azienda che opera nella zona, ha duramente condannato l’accaduto: