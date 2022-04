Operaio morto alla Farnesina: è precipitato nella tromba dell’ascensore

Un operaio che stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione alla Farnesina è morto dopo essere caduto nel vano di un ascensore.

Tragedia a Roma, in particolare alla Farnesina, dove un operaio è morto dopo essere precipitato nella tromba dell’ascensore. Sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda e verificar il rispetto delle misure di sicurezza.

Operaio morto alla Farnesina

I fatti si sono verificati nella mattinata di giovedì 28 aprile 2022 presso gli uffici del ministero degli Esteri.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava svolgendo dei lavori di manutenzione per conto di una ditta quando all’improvviso è caduto nel vano dell’ascensore. I colleghi e gli impiegati, allertati dalle sue urla mentre cadeva, hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

I pompieri del reparto speciale Usar si sono calati nell’intercapedine all’interno della struttura centrale insieme al personale medico per verificare le condizioni della vittima, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’operaio è morto sul colpo e ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori sanitari si è rivelato vano.

Operaio morto alla Farnesina: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente sul lavoro, l’ennesimo nella Capitale, anche i Carabinieri, gli ispettori e gli addetti della Asl di zona per verificare che le misure di sicurezza fossero state rispettate e per ricostruire i contorni della vicenda.