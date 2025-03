Due operazioni significative in Europa e Italia per combattere la pedopornografia generata da intelligenza artificiale.

Un fenomeno allarmante

Negli ultimi anni, la pedopornografia online ha assunto proporzioni preoccupanti, complici l’evoluzione tecnologica e la diffusione di contenuti generati da intelligenza artificiale. Recenti operazioni internazionali hanno messo in luce la gravità di questa problematica, con arresti e indagini che coinvolgono diversi paesi. L’operazione ‘Cumberland’, condotta da Europol, ha portato all’arresto di almeno 25 persone accusate di distribuire contenuti pedopornografici online, segnando un importante passo nella lotta contro questo crimine.

Operazione Cumberland: un passo avanti

La missione ‘Cumberland’ ha visto la partecipazione di forze dell’ordine di vari paesi, tra cui Danimarca, Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda. Gli investigatori hanno identificato 273 sospettati, eseguendo 173 sequestri e 33 perquisizioni domiciliari. Questo intervento è stato reso possibile grazie all’arresto di un cittadino danese, principale sospettato, che gestiva una piattaforma online per la distribuzione di contenuti pedopornografici generati artificialmente. La difficoltà di identificare i responsabili è accentuata dalla mancanza di una legislazione specifica in materia, rendendo necessaria l’adozione di nuovi strumenti investigativi.

Operazione Hello: un’azione coordinata in Italia

In Italia, l’operazione ‘Hello’ ha visto la Polizia postale di Catania arrestare 34 persone e condurre 115 perquisizioni in 54 città. Le indagini hanno rivelato la presenza di chat pedopornografiche su un social network meno noto, evidenziando come il fenomeno sia in crescita anche nel nostro paese. Il procuratore Francesco Curcio ha sottolineato l’importanza di misure restrittive più incisive per contrastare questo commercio ignobile, che produce miliardi di euro a livello globale. Le vittime, spesso bambini, necessitano di un sostegno adeguato per superare traumi inimmaginabili.

La sfida della tecnologia

La facilità con cui possono essere creati contenuti pedopornografici generati da intelligenza artificiale rappresenta una sfida significativa per le forze dell’ordine. Catherine De Bolle, direttore esecutivo di Europol, ha evidenziato come anche individui senza competenze tecniche avanzate possano produrre tali contenuti, complicando ulteriormente il lavoro degli investigatori. La lotta contro la pedopornografia richiede un impegno costante e una cooperazione internazionale per affrontare un fenomeno che si nutre di devianze e criminalità organizzata.