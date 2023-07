Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono pronte per lasciare il Grande Fratello Vip. Chi arriverà al loro posto? Sono stati svelati i nomi delle due presunte nuove opinioniste.

Opinionista GF: il duo Bruganelli-Berti potrà essere sostituito da Katia Ricciarelli e Paola Barale

Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono ponte a lasciare definitivamente il Grande Fratello Vip. Dopo diversi tira e molla e vari rumors circolati nelle ultime settimane, sembra proprio che nella prossima edizione ci saranno due opinioniste davvero d’eccezione, che potrebbero contribuire a rendere più interessante e più scoppiettante la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che quest’anno prevede la presenza di Vip e Nip nel cast. Le due nuove presunte opinioniste potrebbero essere Katia Ricciarelli e Paola Barale.

Le indiscrezioni sulle nuove opinioniste del GF

Nei giorni scorsi erano stati già avanzati dei nomi ipotetici, come quello di Emanuele Filiberto di Savoia. Adesso, però, è uscita questa indiscrezione da due valide firme di Dagospia. “Voice turn over! Capitolo opinionisti Grande Fratello Mix. Fuori Orietta Berti (direzione Io Canto), in pole position per quella poltrona una ex concorrente: Katia Ricciarelli! Ma davvero non c’era di meglio?” ha scritto Giuseppe Candela, annunciando chi avrebbe preso il posto di Orietta Berti. “Chi prenderà il posto della fu signora Bonolis? Circola con insistenza il nome di Paolina Barale. L’accordo non è chiuso ma gira che ti rigira…” sono state, invece, le parole di Alberto Dandolo. Potrebbero essere realmente loro la nuova coppia di opinioniste del GF.