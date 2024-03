Tra le smart utility italiane nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni, da oltre due decenni Optima Italia si erge come un autentico punto di riferimento, un faro nel vasto panorama del mercato, offrendo opportunità convenienti e vantaggiose per privati e aziende. Le parole chiave che caratterizzano questa azienda, che ha fatto dell’integrazione delle offerte il proprio marchio distintivo, sono comodità, semplicità, efficacia e utilità.

I Vantaggi dell’Unica Bolletta

Tra gli obiettivi di Optima Italia c’è proprio quello di semplificare, migliorare e facilitare la vita delle persone, sia che si tratti di privati che di aziende. Uno degli elementi chiave che rendono ciò possibile è il concetto centrale intorno al quale ruota l’intera filosofia aziendale: offrire soluzioni personalizzate attraverso un’unica bolletta. I motivi per preferire questa modalità sono molteplici e riguardano principalmente la comodità. Avere nella stessa bolletta luce, gas, internet e tutti gli eventuali servizi aggiuntivi proposti da Optima Italia significa poter accedere a tariffe più vantaggiose, promozioni e benefici che rendono il tutto ancora più conveniente. Significa avere un solo punto di contatto per ogni necessità e un unico documento da leggere e comprendere per pagare gli importi dovuti. È evidente, quindi, che avere a che fare con un solo fornitore si traduce in semplificazione, risparmio, riduzione dello stress e miglior servizio.

I Servizi di Optima Italia

Parlando dei servizi offerti, è opportuno dare un’occhiata a tutte le opzioni proposte da Optima Italia. Ogni cliente può scegliere di optare per una singola offerta (solo luce o solo gas) oppure di creare il proprio pacchetto di servizi (luce e gas, luce e gas più internet o ancora luce e gas più internet e mobile). In questo modo, ciascuno può ottenere una soluzione su misura, pensata per soddisfare le proprie esigenze. Il concetto alla base di queste proposte è “più servizi, più risparmio”: componendo la propria offerta con tutte le opzioni disponibili, infatti, si possono ottenere significativi vantaggi economici (fino a 348€ di risparmio in bolletta in un anno) senza costi aggiuntivi di attivazione dell’energia. Tra i servizi offerti c’è anche l’assistenza h24 online e la possibilità di contattare gli operatori tramite chat per risolvere dubbi o perplessità, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:30. Inoltre, è possibile monitorare i consumi e gestire le utenze tramite l’app MyOptima.

Non Solo Luce e Gas, ma Anche Mobile

Oltre alle offerte per luce e gas e la possibilità di aggiungere i servizi internet al pacchetto, le proposte relative al mobile rappresentano un’opportunità altrettanto vantaggiosa. Con una vasta gamma di servizi e vantaggi inclusi, l’offerta mobile di Optima Italia si distingue come una delle soluzioni più competitive sul mercato. Con un costo mensile incredibilmente accessibile di soli 4,95 euro, gli utenti possono beneficiare di un pacchetto completo che include 100 GB di dati, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti gli operatori. Questa conveniente tariffa si aggiunge al costo promozionale della SIM, fissato a soli 9,90 euro, rendendo l’acquisto ancora più conveniente e vantaggioso. Con una tale combinazione di servizi e prezzi competitivi, l’offerta mobile di Optima Italia si presenta come una scelta ideale per coloro che desiderano massimizzare il valore del proprio denaro senza rinunciare alla qualità e alla convenienza.