Oriana Marzoli è tornata a sfogarsi con i fan per la rottura con Daniele Dal Moro. La bella venezuelana è un fiume in piena e la replica dell’ex fidanzato non si è fatta attendere.

Oriana Marzoli si sfoga su Daniele Dal Moro

Con una room su Twitter, Oriana Marzoli si è tolta diversi sassolini dalle scarpe nei confronti di Daniele Dal Moro. A quanto pare, la loro relazione è finita per diverse incomprensioni, ma è stata la gelosia a far traboccare il vaso. La bella venezuelana ha esordito:

“Pure io ero prima una che diceva delle cose brutte ma le parole a volte feriscono tanto capisci? Soprattutto quando le senti da una persona a cui tieni, della quale sei innamorata, capisci? Non è che io perché ho cancellato una foto devo essere in punizione tutta la vita. Semplicemente questa cosa era una cosa che per me non è una cosa superficiale. Vi ricordo che come lui ha sofferto molto nella sua vita, io sono entrata in questo programma, al Grande Fratello, dopo un mese che avevo chiuso con il mio fidanzato dopo quattro anni e che mi ha messo tutte le corna del mondo e che non si poteva far vedere nelle mie storie perché aveva paura che le ragazze mi raccontassero che usciva con altre ragazze. Non è una cavolata. Seconda cosa noi siamo personaggi pubblici, ci siamo fatti conoscere, sia separati, sia insieme, in un programma che guarda tutta l’Italia, quindi qual è il problema di farsi vedere pure fuori se prima la facevi questa cosa?”.

Oriana Marzoli è un fiume in piena

La Marzoli ha proseguito:

“Ma quando segue tutte queste donne, ma veramente pensa che non mi ferisce? Io non lo farei. Una persona che vuole stare con te non ti dice che vuole andare via dalla tua casa. Se vede che te ne stai andando, ti ferma e ti prende che ha paura. Io devo prendere un treno, non è che abito accanto a casa sua. Devo prendere un treno, con due valigie, non è che è una cazzat*. E questa cosa non gli è mai interessata. Le cose così non funzionano. Ma io da lì mi sono resa conto che in realtà lui non era innamorato di me. Dicevo vabbè dai sono delle cazz*te. (…) Io dico e ripeto perché se vuoi stare con me mi dici che non siamo tremila volte incompatibili. Pure fuori. È brutto da sentire, però me lo diceva sempre. (…) Lui si è arrabbiato perché gli ho detto di più. Ho detto che non gli credo. (…) Non riesco a parlare con lui perché urla. Quando io ero a Madrid e già stavo male con lui, avevamo litigato, per quello sono andata a Madrid. Adesso lo sapete. Non mi ha parlato, io ho dovuto parlargli. Gli ho scritto un messaggio, che stavo male, che mi mancava, pure lui mi ha risposto. Però se non gli parlavo io, lui non mi parlava.”

La replica di Daniele Dal Moro

La replica di Daniele Dal Moro non si è fatta attendere: