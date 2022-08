Orietta Berti rompe il silenzio: come sta la donna del drone caduto

Orietta Berti ha rotto il silenzio sulla donna colpita dal trono durante un suo concerto.

Orietta Berti ha rotto il silenzio sulle condizioni di una donna colpita da un drone durante il suo ultimo concerto a San Leone, in provincia di Agrigento.

Orietta Berti: la donna colpita da un drone

Un drone è precipitato su una donna durante l’ultimo concerto di Orietta Berti in provincia di Agrigento, a San Leone (la cantante, futura opinionista del GF Vip, sta infatti svolgendo il suo tour in giro per l’Italia).

La Berti ha confessato che dalla sua visuale non è stato possibile accorgersi dell’incidente, anche se ovviamente sarebbe stata poi messa a parte della vicenda.

“Il drone che è caduto su una spettatrice? Io non mi sono accorta di nulla, ho saputo dell’incidente dopo il concerto. Immagino lo spavento. Per fortuna ho saputo che la signora sta bene, le sono vicina”, ha dichiarato la cantante, visibilmente dispiaciuta per quanto accaduta.

Il ruolo al GF Vip 7

Orietta Berti quest’anno sarà opinionista del GF Vip accanto a Sonia Bruganelli. La notizia della sua partecipazione accanto alla moglie di Paolo Bonolis ha sollevato non poche polemiche visto che, a causa di questa, è stata esclusa dal ruolo Adriana Volpe (che è stata opinionista del GF Vip 6 accanto alla Bruganelli).