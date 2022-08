Un 15 agosto da dimenticare per una donna che si stava godendo l'esibizione, al concerto di Orietta Berti precipita un drone e ferisce una spettatrice

Arriva dalla Sicilia la notizia per cui al concerto di Orietta Berti è precipitato un drone che ha ferito una spettatrice seduta su una panchina ad ascoltare la cantante. L’incidente si è verificato durante il Ferragosto ad Agrigento e donna sarebbe stata ricoverata in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni sono buone e non avrebbe riportato ferite serie.

Concerto di Orietta Berti, precipita un drone

Quel dispositivo aereo serviva ad un fotografo autorizzato per effettuare foto dall’alto e riprese aeree dell’esibizione della Berti in piazzale Giglia. Ad un certo punto però il drone è precipitato colpendo una signora che era seduta su una panchina. Dopo gli opportuni e tempestivi accertamenti in ospedale le condizioni della ferita sono state giudicate tali da non destare particolari preoccupazioni.

Si indaga per capire cosa sia successo

Non sono ancora note le cause per cui l’apparecchiatura ad un certo punto dell’esibizione sia precipitata, se cioè l’incidente sia dovuto ad un guasto o ad una manovra sbagliata del controller, né ci sono notizie allo stato attuale di azioni eventuali (e del tutto ipotetiche) intraprese dalla vittima in ordine al danno patito.

I droi, a seconda della tipologia e potenza, sono sottoposti ad una rigida legislazione normata dall’Enac.