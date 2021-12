Ornella Vanoni avrebbe dovuto essere tra gli ospiti in studio di Domenica In, ma una caduta in treno ha costretto l'artista a dare forfait.

Ornella Vanoni avrebbe dovuto essere presente nello studio di Domenica In per la puntata del 12 dicembre, ma purtroppo la cantante ha dovuto dare forfait all’ultimo minuto. Il motivo? Una caduta in treno, raccontata a Mara Venier dall’artista in collegamento telefonico.

Ornella Vanoni in collegamento telefonico a Domenica In: “Il treno ha fatto una brusca frenata e sono caduta”

“Stavo andando in bagno, quando il treno ha fatto una brusca frenata“, ha detto Ornella Vanoni a Domenica In. “Ma come in bagno? Non eri in viaggio?”, ha chiesto Mara Venier. “In treno c’è il bagno non lo sai? Tu sei troppo ricca per prendere il treno”, ha risposto Vanoni, scatenando una risata collettiva.

Ornella Vanoni in collegamento telefonico a Domenica In: “Non guardo la puntata, sono troppo triste”

“Oggi che c’era la festa, io sono caduta“, ha scherzato Ornella Vanoni. «Non guardo la puntata oggi perchè mi sento triste altrimenti. La vedrò domani su RaiPlay», ha concluso la cantante.

Ornella Vanoni in collegamento telefonico a Domenica In: avrebbe dovuto presentare il film 7 donne e un mistero

Ornella Vanoni avrebbe dovuto essere tra gli ospiti di Mara Venier per presentare il film 7 donne e un mistero, del regista Alessandro Genovesi, che uscirà il 25 dicembre.

In studio per parlare della pellicola le altre protagoniste: Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti e Luisa Ranieri.

