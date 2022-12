Oroscopo 2023, quali sono i numeri fortunati per ogni segno zodiacale

Quali saranno i numeri fortunati per il 2023? Gli astrologi, esperti dell'oroscopo, svelano quali saranno i numeri importanti per ciascun segno zodiacale

Il 2022 è ormai quasi finito e il nuovo anno ci aspetta.

Per alcuni, l’anno appena terminato è stato particolarmente fortunato, per altri, invece, lo è stato meno: ma come sarà il 2023? Gli esperti di astrologia e quelli di numerologia hanno unito le loro forze per indicare quali saranno i numeri furtunati del 2023 per ciascun segno zodicale.

Oroscopo 2023, gli astrologi indicano i numeri fortunati per l’anno prossimo

Tutti noi abbiamo un numero preferito, che sia legato al giorno in cui si è nati, ad una o un’altra data importante della nostra vita.

Spesso questo numero è considerato un numero furtunato, ancora meglio se la fortuna è confermata dagli esperti di numerologia e degli astrologi. Secondo quanto raccolto da questi ultimi, per il 2023 gli ariete dovranno fare molta attenzione ai numeri dispari, saranno loro i fortunati (in particolare il 7 e il 9). Coloro i quali sono nati sotto il segno del Toro dovranno, invece, prestare particolare attenzione al 6, mentre i Gemelli al 5.

I Leone, così, come gli Ariete sono legati al numero 7, mentre i Cancro al 2.

I numeri del 2023: i legami con i segni zodicali

Continuando il nostro viaggio nello Zodiaco, scopriamo che i segno Vergine nel 2023 saranno legati all’1, al 6 e al 7. L’1 che i Vergine devono condividere anche con gli Scorpione (per loro attenzione anche al 3 come i Sagittario), mentre Bilancia si concentra sull’8 e sul 10.

Per concludere, il Capricorno avrà il 3, il 4 e il 9, l’Acquario il 22 e i Pesci lo 0 e il 9.