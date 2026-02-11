Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.
L’oroscopo di domani, giovedì 12 febbraio 2026: il segno più fortunato
Con la Luna nel segno, la giornata di domani, giovedì 12 febbraio 2026, vedrà grande protagonista, e super fortunato, il segno del Sagittario.
Giornata positiva anche per tutti i segni d’Aria, le stelle sono dalla vostra parte. Ma ecco le previsioni nel dettaglio.
L’oroscopo di domani, giovedì 12 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale:
Ariete: un giovedì nero, segnato da incomprensioni di coppia e problemi al lavoro, con imprevisti e contrattempi vari. Una giornata da affrontare dunque con calma e spirito positivo.
Toro: è un periodo di forte riflessione, c’è qualcosa che vi tormenta da tempo e che è ora di affrontare. La giornata di domani potrebbe essere quella giusta per tirare fuori quello che avete dentro.
Gemelli: giornata senza dubbio positiva, il buonumore renderà piacevoli anche le attività che non amate fare, soprattutto a livello lavorativo. Attendetevi una chiamata inaspettata la sera.
Cancro: la priorità della giornata è il vostro benessere interiore, vedrete che se arriverete a stare davvero bene con voi stessi poi la vita vi sorriderà e vi regalerà ciò che desiderate da tempo.
Leone: giornata difficile sul lavoro, specie nel rapporto con i colleghi. Alcune vecchie questioni potrebbero infatti tornare a galla. Starà a voi reagire nel modo migliore.
Vergine: domani sarà una giornata calma, tranquilla e serena. Nulla da segnalare di negativo, se non un leggero nervosismo appena svegli ma, tranquilli, passerà subito grazie alla persona che amate.
Bilancia: dopo giorni così così, torna il sereno, sia sul lavoro sia nella vita di coppia anzi, per San Valentino, alcuni di voi potrebbero anche ricevere la fatidica proposta!
Scorpione: domani sarà una giornata a due facce, qualche malumore di troppo sul lavoro per via di alcuni malintesi con i colleghi, in amore invece tutto procede a gonfie vele.
Sagittario: sarete proprio voi il segno più fortunato della giornata, ogni cosa sembrerà proprio andare come avete sempre desiderato. Visto l’umore alle stelle, siete pronti a organizzare una sorpresa indimenticabile per San Valentino?
Capricorno: attenzione alla giornata di domani che sarà particolarmente stressante, specie al mattino, dove i compiti da portare a termine saranno davvero tanti. Ricordate, non vergognatevi mai di chiedere aiuto.
Acquario: in generale questa è una settimana molto positiva, anche la giornata di domani sarà sulla stessa linea, con solamente un pò di stanchezza che potrebbe non farvi performare al meglio.
Pesci: una giornata nel complesso senza troppi intoppi, da dedicare anche alla cura di voi stessi, basta anche una passeggiata di mezz’ora in mezzo alla natura per rigenerarvi e poter affrontare al meglio i prossimi giorni.