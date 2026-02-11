Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

Con la Luna nel segno, la giornata di domani, giovedì 12 febbraio 2026, vedrà grande protagonista, e super fortunato, il segno del Sagittario.

Giornata positiva anche per tutti i segni d’Aria, le stelle sono dalla vostra parte. Ma ecco le previsioni nel dettaglio.

Ecco l’oroscopo per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale:

Ariete: un giovedì nero, segnato da incomprensioni di coppia e problemi al lavoro, con imprevisti e contrattempi vari. Una giornata da affrontare dunque con calma e spirito positivo.

Toro: è un periodo di forte riflessione, c’è qualcosa che vi tormenta da tempo e che è ora di affrontare. La giornata di domani potrebbe essere quella giusta per tirare fuori quello che avete dentro.

Gemelli: giornata senza dubbio positiva, il buonumore renderà piacevoli anche le attività che non amate fare, soprattutto a livello lavorativo. Attendetevi una chiamata inaspettata la sera.

Cancro: la priorità della giornata è il vostro benessere interiore, vedrete che se arriverete a stare davvero bene con voi stessi poi la vita vi sorriderà e vi regalerà ciò che desiderate da tempo.

Leone: giornata difficile sul lavoro, specie nel rapporto con i colleghi. Alcune vecchie questioni potrebbero infatti tornare a galla. Starà a voi reagire nel modo migliore.

Vergine: domani sarà una giornata calma, tranquilla e serena. Nulla da segnalare di negativo, se non un leggero nervosismo appena svegli ma, tranquilli, passerà subito grazie alla persona che amate.

Bilancia: dopo giorni così così, torna il sereno, sia sul lavoro sia nella vita di coppia anzi, per San Valentino, alcuni di voi potrebbero anche ricevere la fatidica proposta!

Scorpione: domani sarà una giornata a due facce, qualche malumore di troppo sul lavoro per via di alcuni malintesi con i colleghi, in amore invece tutto procede a gonfie vele.

Sagittario: sarete proprio voi il segno più fortunato della giornata, ogni cosa sembrerà proprio andare come avete sempre desiderato. Visto l’umore alle stelle, siete pronti a organizzare una sorpresa indimenticabile per San Valentino?

Capricorno: attenzione alla giornata di domani che sarà particolarmente stressante, specie al mattino, dove i compiti da portare a termine saranno davvero tanti. Ricordate, non vergognatevi mai di chiedere aiuto.

Acquario: in generale questa è una settimana molto positiva, anche la giornata di domani sarà sulla stessa linea, con solamente un pò di stanchezza che potrebbe non farvi performare al meglio.