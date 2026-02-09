Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 9-15 febbraio 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 sono Cancro, Scorpione e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Sagittario.
Oroscopo settimana 9-15 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale:
-
Ariete: settimana a due facce, molto positiva per quanto riguarda il lavoro, con grandi possibilità di carriera in vista, negativa per quanto riguarda l’amore, con litigi e discussioni frequenti con il partner.
-
Toro: settimana nel complesso positiva e serena. Sul lavoro un progetto che tenete chiuso da tempo nel cassetto potrebbe realizzarsi, mentre per quanto riguarda l’amore, qualche battibecco di coppia ma nulla di preoccupante.
-
Gemelli: settimana non particolarmente felice, i contrattempi e gli imprevisti potrebbero infatti essere all’ordine del giorno in ambito lavorativo. Anche in amore, possibili delusioni in arrivo per i single.
-
Cancro: che settimana vi aspetta! Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno tanta fortuna in amore, specialmente per i single! Anche sul lavoro ottima settimana, ricca di soddisfazioni personali.
-
Leone: settimana così così, se in amore la relazione prosegue senza troppi intoppi, sul lavoro potrebbe essere una settimana molto difficile, ricca di imprevisti e anche di discussioni in ufficio.
-
Vergine: settimana complicata, nervosismo e malumore vi accompagneranno un pò tutti i giorni e ciò potrebbe ripercuotersi sia in ambito lavorativo sia nelle vostre relazioni interpersonali.
-
Bilancia: settimana nel complesso serena, fatta di piccole soddisfazioni personali, specialmente in ambito lavorativo. In amore qualche malumore di troppo, ma nulla che non si risolverà per il meglio.
-
Scorpione: che super settimana vi attende! Tutto sembra andare come avete sempre desiderato, specialmente in ambito lavorativo. Anche in amore tutto procede a gonfie vele, è tempo di fare il grande passo?
-
Sagittario: non sarà una settimana da ricordare particolarmente, per via di possibili incomprensioni con il partner che vi metteranno di cattivo umore. Sul lavoro va un pò meglio ma gli imprevisti sono dietro l’angolo.
-
Capricorno: settimana a due facce, molto positiva per quanto riguarda l’amore, con passione e romanticismo super protagonisti, specialmente a San Valentino. Sul lavoro invece settimana no.
-
Acquario: continua il vostro periodo magico, anche questa settimana le cose andranno davvero super bene, sia per quanto riguarda l’amore sua per quanto riguarda la sfera professionale.
-
Pesci: settimana all’insegna della serenità interiore, non mancheranno gli imprevisti, specie sul lavoro, ma nulla che non riuscirete a risolvere nel modo migliore.