Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 9-15 febbraio 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 sono Cancro, Scorpione e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Sagittario.

Oroscopo settimana 9-15 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale: