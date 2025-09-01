Ennesimo episodio di violenza, questa volta siamo a Collegno (Torino): protagonista del gesto folle il padre di un ragazzino, che è entrato in capo durante una partita di calcio e ha picchiato il portiere 13enne della squadra avversaria.

Orrore durante la partita di calcio: padre aggredisce il portiere portiere avversario 13enne

Il torneo di calcio giovanile a Collegno è finito nel peggiore dei modi.

Al termine di una partita dell’Under 14 tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese, un portiere di 13 anni è stato picchiato dal padre di un giocatore avversario. Secondo quanto riportato da Repubblica Torino, il tutto è successo al fischio finale, che ha visto la Carmagnola vincere per 1 a 0. Un calciatore della squadra vincente ha esultato e ha così scatenato la rabbia del portiere avversario, da lì è nata una rissa tra due 13enni. Allenatore e dirigenti hanno provato a placarli inutilmente, tanto che il padre del calciatore della squadra vittoriosa è sceso in campo e ha picchiato il portiere avversario.

Follia a Collegno: malleolo rotto per il 13enne

Il 13enne aggredito dal padre di un giocatore avversario è stato portato con l’ambulanza all’ospedale Martiri di Torino con una frattura al malleolo e diversi traumi. A denunciare la vicenda l’allenatore del Carmagnola, Andrea Mirasola, che ha chiesto l’intervento della giustizia sportiva e anche di quella penale dopo aver identificato il padre responsabile del folle gesto. Anche il presidente della squadra, Alessio Russo, ha speso parole durissime condannando l’episodio, asserendo che allontanerà dalla squadra padre e figlio e concludendo dicendo che il padre del ragazzo meriterebbe il Daspo a vita.