Oscar 2026: Nomination e Film Favoriti da Non Perdere

Con la chiusura delle votazioni per le nomination agli Oscar 2026, il 22 gennaio si avvicina. Questa data segna la possibilità di rivelazioni inaspettate. Secondo un’analisi di Variety, molte conversazioni tra i membri dell’Academy suggeriscono un panorama decisamente meno prevedibile rispetto a quanto si pensasse in precedenza.

I principali contendenti

Tra i film più discussi emergono titoli come “Hamnet”, “Una battaglia dopo l’altra” e “Sinners”, considerati i più forti nelle categorie principali. Tuttavia, un film come “F1” di Joseph Kosinski sta guadagnando attenzione, specialmente dalla vecchia guardia dell’Academy, per il suo richiamo al cinema tradizionale, rendendolo un candidato plausibile per il premio al miglior film.

Le performance maschili

La categoria per il miglior attore si presenta affollata, con un ampio dibattito tra i votanti. Il consenso risulta diviso tra nomi illustri come Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Wagner Moura e Jesse Plemons. Si segnala, inoltre, la candidatura di Joel Edgerton per il suo ruolo in “Train Dreams”, il quale potrebbe rivelarsi una sorpresa notevole.

Le attrici in competizione

La situazione è più fluida nella corsa per la miglior attrice, una categoria che ha il potenziale di stravolgere le aspettative. L’unica candidatura che sembra sicura è quella di Jessie Buckley per “Hamnet”. Tuttavia, attrici come Emma Stone per “Bugonia”, Renate Reinsve per “Sentimental Value” e Kate Hudson per “Song Sung Blue” sono in corsa e potrebbero far sentire forte la loro presenza.

Possibili outsider

Un nome da tenere d’occhio è Chase Infiniti per “Una battaglia dopo l’altra”, il quale, pur essendo meno noto, potrebbe sorprendere con una nomination. Altre attrici come Amanda Seyfried per “The Testament of Ann Lee”, Tessa Thompson per “Hedda” ed Eva Victor in “Sorry, Baby” sono considerate potenziali outsider, con la possibilità di essere escluse o, al contrario, di sorprendere con la loro inclusione.

Il clima generale e le attese

Il clima attuale intorno agli Oscar 2026 è caratterizzato da un consenso meno uniforme rispetto agli anni passati, promettendo nomination che potrebbero riservare colpi di scena anche nelle categorie di supporto, nelle sezioni tecniche e nei film stranieri. Le aspettative sono alte e l’Academy potrebbe dar vita a un’edizione memorabile.

La tensione cresce in vista delle nomination, che saranno annunciate il 22 gennaio. Questo momento non rappresenta solo una celebrazione del cinema, ma anche un’importante attesa per scoprire quali film e performance riceveranno il riconoscimento da parte dell’Academy. Le sorprese non mancheranno, alimentando le aspettative di critica e pubblico per questa edizione.