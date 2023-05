Il Psg vuole Osimhen per rimpiazzare Messi, e De Laurentiis è disposto a vendere il suo gioiello, ma a un prezzo ben definito: si parte da 160mln.

Il Psg è interessato a Victor Osimhen

Osihmen è stato sicuramente il simbolo di questo Napoli campione d’Italia – o “in Italia“, come recitava lo striscione della curva. E chiaramente l’interesse sull’ex Lille si è fatto forte per molte squadre.

In particolare, negli ultimi giorni corrono voci di un reale interessamento da parte del Paris Saint-Germain: infatti, la squadra allenata da Galtier vorrebbe impossessarsi del centravanti, soprattutto in seguito alla rottura definitiva con Lionel Messi, anche complice la sospensione ricevuta dall’argentino qualche giorno fa.

Osimhen al Psg: il prezzo

Tutto ha un prezzo, e anche Osimhen non è incedibile. Ma per vederlo cambiare maglia, la richiesta di Aurelio De Laurentiis è molto chiara: ci vogliono non meno di 160 milioni. Un prezzo che per il Psg, per quanto alle prese con problemi di bilancio, non è certo impossibile. Per quanto riguarda la controparte destinata al giocatore nigeriano, si parla di uno stipendio annuo superiore ai 10 milioni di euro.

Attualmente quello del Psg è l’interesse più concreto, ma anche dalla Premier è arrivata anche una richiesta: quella del Newcastle. Un club di “seconda fascia”, ma dalla proprietà solidissima e, soprattutto, ricca, trattandosi di un fondo in mano al principe saudita Mohammed bin Salman.