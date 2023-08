All’ospedale San Carlo di Potenza è stato registrato un episodio di scabbia, che ha provocato dei contagi tra gli operatori sanitari del reparto di Geriatria.

In queste ore è stato registrato un caso di scabbia all’ospedale San Carlo di Potenza. Alcuni operatori sanitari che lavorano nel reparto di Geriatria, dove è risultato positivo un paziente, sono stati contagiati. La conferma è arrivata dalla direzione sanitaria dell’ospedale, che ha spiegato che sono stati infettati nove dipendenti, ovvero cinque infermieri e quattro operatori sanitari, che si trovano in sorveglianza domiciliare in attesa di nuovi controlli. Il paziente positivo è stato isolato e trasferito a Malattie infettive e dall’ospedale hanno spiegato che non ci sarebbero altri contagi tra i pazienti. Angela Pia Pellettieri, direttore sanitario, ha spiegato che l’attività nel reparto non ha subito stravolgimenti e il personale in malattia è stato sostituito nonostante le difficoltà dovute alla carenza di medici e infermieri.

La scabbia è una malattia della pelle causata da un piccolo parassita che causa molto prurito. Si tratta di un disturbo contagioso che si diffonde rapidamente, ma può essere risolto in fretta. La reazione allergica provoca un prurito molto intenso, che peggiora durante la notte. Possono comparire vescicole o brufoletti, soprattutto a livello delle pieghe cutanee. Tra le zone del corpo più colpite ci sono gli spazi tra le dita, le ascelle, il girovita, l’interno del polso, le aree intorno al seno e ai genitali maschili e i glutei. Per quanto riguarda i bambini le zone più colpite sono il cuoio capelluto, il viso, il collo, il palmo delle mani e la pianta dei piedi. Il trattamento della scabbia è mirato all’eliminazione dei parassiti utilizzando medicinali sotto forma di creme o lozioni.