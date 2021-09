Pace fatta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Il commento del vincitore del GF Vip

Pace fatta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Il vincitore della quinta edizione del GF Vip ha deciso di commentare l’allontanamento tra i due.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini di nuovo amici? I fan dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno notato un gesto che potrebbe essere considerato come una sorta di riavvicinamento.

Pace fatta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? La partecipazione al GF Vip

Una delle principali caratteristiche della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata l’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Il legame tra i due è risultato evidente sin dal primo giorno che il cronista sportivo e l’influecer hanno condiviso all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Dall’inizio dell’edizione 2020 del reality show, è trascorso ormai un anno e, anche dopo la fine del programma, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno continuato a tenersi in contatto mostrandosi spesso insieme sui social media.

Nel corso degli ultimi mesi, tuttavia, pare che i due ex gieffini si siano improvvisamente allontanati e molti dei rispettivi fan si sono chiesti a cosa si dovesse imputare la presunta rottura.

Pace fatta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? L’intervista a Casa Chi

Dopo svariate settimane di silenzio in relazione all’allontanamento tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, i fan della “coppia” hanno notato uno specifico particolare.

Il cronista sportivo, infatti, è stato recentemente ospite di Casa Chi: in questa circostanza, ha rilasciato un’intervista che è stata, poi, condivisa anche sui social media.

In questo contesto, Tommaso Zorzi ha messo un like al post.

Il gesto dell’influencer ha riacceso la speranza dei fan che hanno ipotizzato che i due ex gieffini avessero riallacciato i rapporti e che, qualunque fosse il motivo dell’allontanamento, la situazione fosse stata ormai sanata.

GF Vip, Francesco Oppini su Soleil Sorge

Per quanto riguarda la sua partecipazione a Casa Chi, Francesco Oppini si è espresso in merito a una delle attuali concorrenti del GF Vip, Soleil Sorge, asserendo: “Non la conosco personalmente, quindi non giudico, se non da quello che vedo nel Grande Fratello.

Non mi piace il modo in cui approccia alle situazioni. A volte pecca un po’ di presunzione. Non so se sia una forma di autodifesa. Chiaro è che se io, da casa, vedo una cosa del genere, mi faccio un’idea in questo senso. Noto però un po’ di indisponenza verso il colloquio con gli altri – e ha aggiunto –. Non ho apprezzato l’uscita che ha fatto la prima sera con Raffaella Fico, con quel termine, che può essere una cadenza, ma in realtà è un termine ben chiaro ed eviterei dei termini così forti. Anch’io sono stato colpevolizzato per una battuta molto triste, però poi ti accorgi che certe cose lì dentro devi evitarle in tutti i modi, perché non sei né a casa né al bar con gli amici. Quindi ogni cosa, anche detta in modo bonario, poi passa diversamente”.

In merito alla vicenda, tuttavia, è intervenuto il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, che ha postato una storia su Instagram, asserendo: “Chi valuta la qualità (o meno) di una qualsiasi relazione di qualunque genere in base ai like su Instagram mi fa oggettivamente tenerezza”.

Quali che fossero i motivi che hanno generato incomprensioni tra il cronista sportivo e l’influencer, quindi, pare che le tensioni tra i due non siano ancora svanite né siano ancora state superate.