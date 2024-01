La collezione include modelli rinnovati delle racchette Technical Viper, Technical Veron e Technical Vertuo, appositamente adattate alle caratteristiche del giocatore andaluso. Inoltre, sono disponibili accessori come scarpe, felpe e borse per racchette, in modo che tu possa provare le stesse sensazioni di Juan Lebrón sia dentro che fuori dal campo.

Padel, la nuova linea Babolat di Juan Lebrón

La collezione esclusiva di padel Babolat firmata da Juan Lebron per il 2024 offre modelli rinnovati delle racchette Technical Viper, Veron e Vertuo, specificamente progettate per soddisfare le esigenze del giocatore andaluso. Queste racchette garantiscono una precisione millimetrica e offrono una potenza straordinaria, permettendoti di concentrarti completamente sul gioco. La Technical Viper Juan Lebrón 2024 è ideale per coloro che cercano una maggiore potenza durante la partita, con una forma a diamante che favorisce colpi più aggressivi. La Technical Veron Juan Lebrón 2024, invece, è perfetta per dominare il gioco vicino alla rete e vincere il punto con uno smash vincente. Infine, la Technical Vertuo Juan Lebrón 2024 è caratterizzata dalla sua esplosività che premia i colpi d’attacco in ogni situazione di gioco. Inoltre, Babolat offre accessori come le scarpe Jet Premura 2 Men, felpe con cappuccio Juan Lebrón Hood Sweat e la borsa Juan Lebrón RH Padel, in modo che tu possa vivere l’esperienza del gioco come il campione spagnolo sia dentro che fuori dal campo da padel.

Accessori di alta qualità per vivere l’esperienza del gioco come Juan Lebrón

La collezione di accessori di alta qualità della nuova linea Babolat di Juan Lebron offre una vasta gamma di prodotti per vivere l’esperienza del gioco come il campione andaluso. Le scarpe Jet Premura 2 Men, con la loro suola mista e le finiture accattivanti in rosso, bianco e blu ciano, offrono trazione e stabilità in ogni movimento sul campo da padel. Le felpe con cappuccio Juan Lebrón Hood Sweat sono realizzate al 100% in poliestere riciclato, nel rispetto dell’ambiente, e sono disponibili in colori vivaci come il rosso e il verde ciano. Inoltre, la borsa Juan Lebrón RH Padel offre uno spazio generoso per mettere fino a quattro racchette, con una capacità fino a 56 litri. Con questi accessori di alta qualità, potrai sentirsi parte del mondo del padel proprio come Juan Lebron.