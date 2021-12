Un uomo di 61 anni è stato trovato morto carbonizzato nella sua abitazione, in provincia di Padova. Le fiamme sono state generate da una stufa a legna

Un uomo di 61 anni è stato trovato morto carbonizzato nella sua abitazione, in provincia di Padova. Le fiamme sono state generate da una stufa a legna.

Padova, fiamme dalla stufa: uomo trovato morto carbonizzato

Una terribile tragedia durante le feste natalizie, a pochi giorni da Capodanno. Un uomo è stato trovato morto carbonizzato nell’abitazione in cui viveva da solo in via Frassinea a Lozzo Atestino, sui colli Euganei, in provincia di Padova. La vittima è Ferruccio Tecchiato, un uomo di 61 anni che viveva da solo.

Padova, fiamme dalla stufa: il fuoco ha incendiato i vestiti della vittima

L’uomo potrebbe aver vissuto degli attimi di grande panico, anche se le dinamiche di quanto accaduto sono ancora da chiarire.

Le fiamme sarebbero state generate da una stufa a legna, che il 61enne utilizzava per scaldarsi. Il fuoco ha incendiato i vestiti della vittima, senza purtroppo lasciargli scampo. L’uomo è morto carbonizzato nella sua abitazione.

Padova, fiamme dalla stufa: l’autopsia

I carabinieri di Bastia di Rovolon, che sono intervenuti sul posto, hanno escluso l’intervento di altre persone. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia, che potrebbe confermare se l’uomo è morto a causa delle fiamme o se ha avuto un malore prima che i suoi vestiti prendessero fuoco.