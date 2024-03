Questa mattina, un vasto incendio ha scosso Saonara, nel cuore di Padova, nell’area industriale della ditta Unika Motors, specializzata nella produzione di pneumatici.

Padova, grave incendio nel capannone di un’azienda

Il rogo ha generato una densa nuvola di fumo nero che è stata avvistata anche a chilometri di distanza, sollevando preoccupazioni tra i residenti.

Le squadre dei vigili del fuoco provenienti da diverse città, tra cui Padova, Venezia, Mira e Rovigo, sono intervenute prontamente per domare le fiamme. Nonostante l’ampiezza dell’incendio, fortunatamente non si segnalano feriti o persone intossicate, e pertanto non è stato necessario l’intervento del servizio medico di emergenza 118.

Le circostanze che hanno scatenato l’incendio sono ancora oggetto di indagine. Tuttavia, secondo le prime informazioni raccolte, sembra che il rogo possa essere stato causato da lavori di manutenzione in corso, durante i quali è stata impiegata la fiamma ossidrica.

Padova, vasto incendio nel capannone di un’azienda

La sindaca Michela Lazzaro si è recata tempestivamente sul luogo dell’incidente per coordinare le operazioni di soccorso e fornire aggiornamenti alla comunità locale. Ha invitato i cittadini a rimanere al chiuso e a evitare l’esposizione al fumo, sottolineando la gravità dell’evento. “Si tratta di un incendio di notevole entità”, ha dichiarato la sindaca, “e al momento non siamo in grado di determinare le cause precise. Invitiamo la popolazione a seguire le precauzioni e ad attendere ulteriori comunicazioni”.

Le autorità locali sono attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento e nell’analisi delle circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La comunità resta in allerta, mentre si cerca di ripristinare la sicurezza nella zona colpita dall’incendio.