Padova, trattore si ribalta in un canale di irrigazione: morto il giovane conducente

Nel gravissimo incidente sul lavoro a Casale di Scodosia, in provincia di Padova, ha perso la vita un giovane uomo alla guida di un trattore.

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 17 aprile, un terribile incidente con il trattore, che è costato la vita ad un giovane uomo, ha sconvolto gli abitanti del padovano.

Si ribalta con il trattore e muore

La tragedia è avvenuta intorno alle 18,30 in via Marcella a Casale di Scodosia, nella Bassa Padovana, dove in seguito al rovesciamento del mezzo agricolo in un canale di irrigazione, è deceduto un giovane.

A perdere la vita è stato Emanuele Crema, 41enne, originario di Montagnana e residente a Megliadino, che lavorava per il locale Consorzio Agrario.

Il giovane era molto conosciuto nella comunità locale ed era un grande appassionato di calcio, tanto che per anni ha militato nel Real San Vitale.

L’incidente

Il giovane lavoratore stava pescando l’acqua da un canale di scolo quando, all’improvviso, il terreno è franato e il trattore che guidava si è cappottato, impringionandolo all’interno.

L’impatto è stato fatale e per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto annegato.

L’intervento dei soccorsi

Ad intervenire sul luogo della disgrazia sono stati i Vigili del Fuoco. I pompieri arrivati da Este e successivamente da Padova, hanno messo in trazione il trattore con il verricello di un fuoristrada, finché non gli è stato possibile sfilare la vittima da sotto il mezzo pesante.

Nonostante gli immediati soccorsi però, il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare il decesso del conducente. Per chiarire le dinamiche dell’incidente sono in corso le indagini dei Carabinieri.