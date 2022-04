Padova, trovato un corpo nel fiume Brenta: è quello del quindicenne scomparso

Nel fiume Brenta è stato trovato il corpo senza vita di Amhed Jouider, il 15enne scomparso da Padova: si indaga per ricostruire l'accaduto.

É di Amhed Jouider il corpo senza vita che le forze dell’ordine hanno trovato nel fiume Brenta nella mattinata di martedì 26 aprile. Il quindicenne era scomparso giovedì 21 aprile da Padova e a pochi metri di distanza dal luogo del ritrovamento è infatti rinvenuto il suo cellulare.

Corpo trovato nel fiume Brenta

Le ricerche si erano infatti concentrate su quel tratto di fiume proprio perché poche ore prima gli investigatori della Questura di Padova avevano trovato lo smartphone del giovane sulla passerella pedonale del ponte che collega il quartiere di Torre a Cadoneghe. Dopo qualche ora di perlustrazione, i sommozzatori hanno rinvenuto un corpo che hanno affidato all’esame dei medici legali e al riconoscimento dei familiari, che purtroppo non hanno avuto dubbi e hanno confermato l’identità del cadavere.

Corpo trovato nel fiume Brenta: gli ultimi messaggi

Ahmed non dava sue notizie da giorni dopo gli ultimi messaggi spediti alla sua ex fidanzata. Testi dal contenuto drammatico che facevano presagire una morte imminente: “Ho delle questioni aperte con delle persone, penso che morirò o se non muoio avrò delle ferite gravi“. I due si erano frequentati per tre mesi ma si erano lasciati da qualche settimana. Quella stessa sera, prima di uscire, il giovane aveva anche salutato la madre e la sorella, che a distanza di giorni si sono insospettite per quell’affetto dimostrato in modo così inconsueto.

A completare il quadro del mistero c’è un altro messaggio inviato ad un caro amico che vive in Francia con scritto “Ti voglio bene“.