Padova, una donna muore durante la coronarografia a causa di un malore

Aveva una patologia cardiaca pregressa e muore durante una coronarografia. Grantorto piange Romina Gazzetto.

Una tragica vicenda segna il profondo lutto per la città di Grantorto, in provincia di Padova. Una donna di 49 anni è morta mentre si sottoponeva ad un esame clinico.

Romina Gazzetto è morta durante una coronarografia

Romina Gazzetto aveva da un po’ di tempo un costante dolore al torace, per questo aveva deciso di sottoporsi ad una coronarografia per scongiurare qualcosa di grave o almeno trovare una diagnosi ed una cura.

Tutto stava andando bene, quando ad un certo punto la donna ha avvertito un forte malore. Trovandosi in ambulatorio sono accorsi numerosi medici, ma nonostante i tentativi di rianimazione, Romina non ce l’ha fatta. Dalle analisi, si era riuscito a scoprire che la donna soffriva di una patologia cardiovascolare pregressa. La famiglia ha detto che non vi sarà alcuna azione legale.

Chi era Romina Gazzetto

Romina Gazzetto lascia un marito e 4 figli.

L’uomo, una volta appresa la notizia, si è recato immediatamente in ambulatorio ed ha trovato la moglie ormai deceduta. Dovrà essere lui a dare la notizia ai loro figli Alberto, Pietro ed i gemelli Vittorio e Gloria, rispettivamente di 19, 17 e 14 anni. Romina era amata da tutti a Grantorto e nessuno si sarebbe mai aspettato che potesse morire così, da un momento all’altro. Sempre sotto controllo, era una donatrice di sangue.

A dicembre 2021 l’ultima donazione. Oltre a lavorare nell’impresa edile del marito, Romina era impegnata in parrocchia come catechista e partecipava attivamente alla vità della comunità.

Il funerale

Come si apprende dal quotidiano Il Messaggero, oggi 4 febbraio 2022, alle 19:30 nella chiesa parrocchiale di Grantorto ci sarà la preghiera di suffragio mentre domani, 5 febbraio, alle 10:00 si terrà il funerale di Romina. La pagina Facebook dell’Unità Pastorale Grantorto-Carturo ha scritto in un post che si potrà seguire il funerale anche in streaming.