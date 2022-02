Roma, donna morta trovata nella cassapanca. Irene Maria Vena, 92 anni, era deceduta da tre mesi nel suo appartamento di Piazza Vittorio.

Roma, donna morta da 3 mesi trovata nella cassapanca di casa sua, al secondo piano di una palazzina sita in piazza Vittorio. La casa dell’anziana Irene Maria Vena, 92 anni, era finita all’asta per cercare di estinguere i debiti accumulati.

Roma, donna morta in una cassapanca

Una squadra di agenti di polizia è entrata in un appartamento in piazza Vittorio per scoprire un’anziana morta all’interno di una cassapanca, in stato avanzato di decomposizione. Al commissariato Esquilino si cerca di fare luce sulla vicenda, ancora in corso i rilievi presso l’appartamento che un tempo apparteneva a Irene Maria Vena.

L’ipotesi è che abbia avuto un malore e che il figlio, affetto da disturbi psichiatrici, ne abbia riposto il corpo in una cassapanca in casa ma sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause della morte.

Roma, donna morta in una cassapanca da tre mesi

“Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, non è stato possibile verificare eventuali segni di violenza”, ha dichiarato il medico legale. Gli investigatori non escludono alcuna pista, certo è che la signora Vena era morta da circa tre mesi quando il suo corpo è stato rinvenuto.

Il figlio dell’anziana deceduta, 50enne, non è stato in grado di spiegare cosa fosse successo alla madre.

Secondo le prime indiscrezioni, non ci sarebbero evidenti ferite sul cadavere.

Donna morta a Roma, il corpo in una cassapanca: i vicini non se ne erano accorti

Sembra che i vicini non abbiano notato nulla di rilevante ma, secondo le dichiarazioni di alcuni condomini, soltato il fatto che Irene Maria Vena non usciva di casa da diverso tempo. Le forze dell’ordine stanno comunque procedendo a interrogare gli inquilini della palazzina per far luce sull’accaduto.