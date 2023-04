Padre spiega al figlio non vedente cosa succede allo stadio durante le partite dell'Inter

Dal 2006 papà Claudio accompagna suo figlio a tutte le partite in casa della sua squadra del cuore: l’Inter.

Padre porta allo stadio figlio non vedente

Per consentire a Matteo, non vedente dalla nascita, di vivere quelle emozioni che solo una partita allo stadio possono far provare, Claudio porta il figlio al San Siro e gli racconta per filo e per segno tutte le azioni dei calciatori.

Il papà fa la cronaca dei gol, delle decisioni dell’arbitro, dei passaggi tra i giocatori e delle decisioni del VAR.

Leggi anche Triestina, il figlio di Paolo Bonolis giocherà nella squadra di Serie C

Un’immagine positiva del calcio

Tra le tante immagini negative si vedono negli stadi fortunatamente ce n’è una del tutto positiva, quella di papà Claudio che per amore di Matteo va allo stadio per rendere felice suo figlio.

Sono circa vent’anni che Claudio parte da Alessandria con Matteo per arrivare a Milano per seguire le partite dell’Inter quando gioca in casa.

Le passioni di Matteo

La loro storia, di una tenerezza unica, è stata raccontata da Pif nel programma Caro Marziano. Qui Matteo ha spiegato che le prime volte al Meazza temeva di non resistere al tifo da stadio, ma successivamente è voluto tornare per rivivere quelle emozioni.

Sul suo profilo TikTok Matteo condivide con i suoi follower le sue due più grandi passioni: il calcio e la musica.

Ti potrebbe interessare Monza: aggredisce padre e figlio allo stadio, Daspo di due anni per 54enne