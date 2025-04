Un episodio drammatico è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri in provincia di Brescia, Franciacorta. Un padre di 37 anni, in un gesto disperato, ha tentato di uccidersi la vita insieme alla figlia di soli 6 anni, sigillando l’auto e collegando lo scarico al veicolo. La segnalazione dei parenti ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire prontamente, scongiurando una tragedia che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti per la famiglia.

Franciacorta, padre tenta di uccidersi con la figlia di 6 anni

Un uomo di 37 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver cercato di uccidersi insieme alla figlia di sei anni. Il padre, separato dalla madre, si era chiuso nel garage di casa con la bambina e aveva collegato un tubo dell’aspirapolvere allo scarico dell’auto, tentando di creare un ambiente mortale.

L’allarme lanciato dai parenti ha permesso ai carabinieri di intervenire in tempo, salvando entrambi.

La bambina, con un principio di intossicazione, è stata portata in ospedale, mentre l’uomo, trovato anche con una pistola, è stato arrestato per tentato omicidio e sequestro di persona. L’origine del gesto resta ancora sconosciuta.

Franciacorta, padre tenta di uccidersi con la figlia di 6 anni: l’allarme lanciato dai parenti

L’allarme è stato lanciato dai parenti, preoccupati per il lungo silenzio. I carabinieri della stazione di Iseo, supportati dal Radiomobile di Chiari, sono intervenuti tempestivamente, seguiti dai soccorritori del 118 e dai Vigili del Fuoco di Palazzolo. Con un’irruzione nella vettura, sono riusciti a evitare la tragedia all’ultimo momento.