In questo articolo faremo un sunto veloce su alcune date importanti da segnare sul calendario relativamente ai pagamenti INPS di agosto 2023: si tratta di date da ricordare durante le quali gli interessati riceveranno importanti contributi in denaro, come il Reddito di cittadinanza, NASPI, oppure le pensioni. Non dimentichiamoci, inoltre, l’assegno unico universale e DIS-COLL. Ora andiamo a vedere dettagliatamente le date del pagamento di tali somme.

Il calendario dei pagamenti delle pensioni prevede che ogni mese i pagamenti inizino il primo giorno del mese. Le persone che hanno scelto di ricevere la loro pensione tramite accredito diretto sul conto bancario o postale riceveranno i pagamenti in quella data. Coloro che hanno scelto di ritirare la pensione in contanti potranno farlo presso gli sportelli di Poste Italiane, seguendo un calendario basato sull’ordine alfabetico dei cognomi. Ecco quanto indicato nello specifico da QuiFinanza:

Martedì 1° agosto 2023 saranno pagati i pensionati con cognomi dalla A alla C.

Mercoledì 2 agosto 2023 sarà il turno dei pensionati con cognomi dalla D alla K.

Giovedì 3 agosto 2023 saranno pagati i pensionati con cognomi dalla L alla P.

Venerdì 4 agosto 2023 saranno pagati i pensionati con cognomi dalla Q alla Z.

C’è un grande interesse anche per il Reddito di Cittadinanza (RdC). I pagamenti di questo sussidio saranno effettuati attraverso le carte di Poste Italiane, e il periodo previsto per i pagamenti va dal 16 al 27 agosto. Tuttavia, non tutti i beneficiari avranno diritto al pagamento in questa fase. Il sussidio sarà erogato alle seguenti categorie:

Coloro che sono stati presi in carico dai servizi sociali.

Individui che non hanno completato il pagamento di almeno sette rate di RdC entro luglio 2023.

Famiglie con almeno un minorenne o una persona con disabilità, ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Persone con almeno 60 anni di età.

Assegno unico universale: quando sarà pagato

Secondo quanto riportato dalla Banca d’Italia il 10 luglio scorso, l’Assegno Unico verrà erogato nel periodo compreso tra il 18 e il 22 del mese per coloro che lo hanno già ricevuto in precedenza. Tuttavia, per coloro che stanno ricevendo l’Assegno Unico per la prima volta, che hanno apportato modifiche alla loro situazione o che hanno presentato la domanda in un momento successivo, il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la richiesta.

NASPI e DIS-COLL

Un’altra data di rilievo è compresa tra il 6 e il 15 agosto, durante la quale è programmato il pagamento delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. L’importo dell’indennità verrà accreditato sul conto bancario o postale specificato al momento della presentazione della domanda. Inoltre, è possibile ricevere l’indennità anche tramite libretto postale o mediante un bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste Italiane.