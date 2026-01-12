Nina Moric figura tra gli ospiti della nuova serie Netflix di Fabrizio Corona “Io sono notizia”, la modella croata non ha usato belle parole nei confronti dell’ex mostrando un lato inedito del personaggio e della persona Corona e parlando dell’inizio della loro relazione che li rese icone delle riviste ad inizio anni 2000.

Nina Moric contro i VIP che difesero Corona

Nina Moric nel quinto episodio della serie “Io sono notizia” ha parlato dei VIP che si sono schierati con Fabrizio quando lui era in carcere, come riportato da Biccy.it – “Hanno chiesto la sua grazia, ma hanno visto cosa ha fatto? Lui voleva questo”.

Ma per la modella lui resterà Fabrizio l’uomo delle mutande lanciate dal balcone – si riferisce a quando Fabrizio uscito dal carcere ha lanciato le mutande griffate del suo marchio “Corona’s” come opera pubblicitaria.

Come fa notare Biccy.it sminuire Corona in questo modo sembra anche troppo, considerato che Moric ha accettato di far parte della serie Netflix prodotta dal suo ex, dietro quasi certamente un conguaglio economico.

Il contratto d’esclusiva di Corona

Durante la puntata Nina Moric ripercorre la storia d’amore con Fabrizio Corona ed in particolare svela di un contratto firmato da lei quando si erano appena conosciuti.

“Mi ha fatto firmare un contratto tra me e lui. Ha cominciato a farmi fare serate assurde. Una volta si è dimenticato un assegno in auto, per me ce n’erano 5 e per lui 50. Da qui è iniziato il meccanismo paga per amore”.

Parole che fanno capire molto di quello che era veramente il rapporto tra i due e di come lui in un certo senso la trattasse come un oggetto, nonostante abbia ammesso più volte di essere stata per lui l’unica donna che ha amato nella propria vita.