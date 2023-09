Palermo, aggredisce la fidanzata in un bar: la folla interviene in sua difesa

Nuovo episodio di violenza di genere in Italia, questa volta a Palermo, dove un uomo s’è scagliato contro la propria fidanzata, trascinandola per i tavolini di un bar di via Maqueda. La folla di avventori del locale è immediatamente intervenuta per salvare la ragazza. L’aggressore è stato denunciato.

Attimi di panico a Palermo, dove un uomo ha aggredito la fidanzata in un bar. Folla interviene e prova a linciarlo

Il fatto è avvenuto in via Maqueda, a Palermo. Protagonista una coppia di turisti in vacanza in Sicilia. Stando a quanto riportato da PalermoToday, la ragazza si sarebbe seduta ai tavolini di un bar da sola, poco dopo il compagno 32enne ha iniziato a discutere animatamente con la donna per evidenti questioni di gelosia.

L’uomo, di origini polacche, avrebbe iniziato ad aggredire la fidanzata lanciandole prima contro una sedia e poi tirandola per i capelli, trascinandola tra i tavolini del bar. Diverse persone hanno subito fatto da scudo alla vittima cercando di proteggerla dai colpi dell’uomo, mentre altri clienti si sono gettati proprio verso il 32enne per immobilizzarlo.

Allertate le forze dell’ordine, giunte sul posto insieme ai soccorritori, tutti i presenti sono stati ascoltati per ricostruire la dinamica del fatto. I militari nel mentre hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per definire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il 32enne polacco è stato arrestato e portato in caserma, mentre la ragazza è rimasta sotto la custodia del 118.