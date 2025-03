Pamela Bach, ex moglie di David Hasselhoff e celebre per le sue apparizioni in “Supercar” e “Baywatch“, sarebbe morta per un colpo di pistola alla testa. Lo riferisce il sito TMZ, che riporta come la 61enne sia stata trovata priva di vita nella serata di mercoledì 5 marzo, nella sua abitazione di Los Angeles.

Pamela Bach trovata morta: era l’ex moglie di David Hassehloff

Secondo quanto riportato dalle prime indiscrezioni, il corpo di Pamela Bach presentava una ferita d’arma da fuoco autoinflitta alla testa, ma le indagini sono ancora in corso. Non sarebbe stato trovato alcun biglietto che potesse chiarire le ragioni del gesto.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per l’impossibilità di mettersi in contatto con lei.

“La nostra famiglia è profondamente addolorata per la scomparsa di Pamela. Siamo grati per l’ondata di amore e sostegno, ma chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy mentre soffriamo e affrontiamo questo momento difficile”, ha dichiarato l’ex marito, David Hasselhoff, a TMZ.

La relazione, terminata con il divorzio nel 2006, era stata caratterizzata da numerose difficoltà, con Bach che aveva denunciato abusi da parte dell’ex marito. Si erano sposati nel dicembre 1989 e hanno avuto due figlie, Taylor e Hayley.

La carriera di Pamela Bach

Pamela Bach, nata a Tulsa, Oklahoma, il 16 ottobre 1963, era anche conosciuta come Pamela Hasselhoff, prendendo il cognome dall’ex marito David.

Ha esordito nel 1983 nel film “Rusty il selvaggio” di Francis Ford Coppola, ma è nel mondo della televisione che ha raggiunto la notorietà. Negli anni ’90, ha recitato accanto a David Hasselhoff in numerosi episodi di “Baywatch”, interpretando il ruolo di Kaye Morgan. Successivamente, è apparsa in diversi episodi di “Professione pericolo”, “Superbo”, “Sirens” e “Viper”.

Nel 2011, è stata una concorrente del reality show britannico “Celebrity Big Brother”.