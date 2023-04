Pamela Barretta, ex dama del trono Over di Uomini e Donne, si è scagliata contro Armando Incarnato. La donna sostiene che l’ex collega abbia detto soltanto bugie.

Tramite il suo profilo Instagram, Pamela Barretta è tornata a scagliarsi contro Armando Incarnato. L’ex dama di Uomini e Donne ha rotto il silenzio dopo la messa in onda dell’ultima puntata, dove il cavaliere ha avuto l’ennesima discussione con Aurora Tropea. Ha esordito: “Aurora non mi ha mai scritto chiedendomi appunto di intervenire, ma l’ho fatto di mia spontanea volontà“.

Pamela, rivolgendosi a Gianni Sperti, ha proseguito:

“Noi da fuori non facciamo di tutto per mandare via quel signorino lì, ma lo chiede tutta Italia! Ci fanno domande e noi diciamo la verità. Poi sicuramente questa è una decisione che spetta alla redazione. Su questo non ci piove. Se è lì è perché loro lo tengono . Non spetta a noi decidere. Ma noi riportiamo il parere di tutta Italia. Perché tutti lo vogliono fuori”.

Tornando ad Armando Incarnato, la Barretta ha tuonato:

“Qualcuno dice di non conoscermi. Sapete benissimo anche voi che mi conosce. La sua falsità emerge ogni volta. Sulla questione ‘non la conosco’, è perché non ti conviene! Come mai vai a indagare su tutti e tutto, su tutti i partecipanti e quando dovevi parlare non hai parlato? Perché avevi il tuo tornaconto? Questo ragazzo faceva l’amico, andava ad indagare, veniva a riportare le cose che scopriva, però in puntata stava zitto. Ha fatto parlare me, e io dovevo passare per quella che doveva farsi una vita. Per quella pazza eccetera. Ha sempre parlato male della redazione, anzi se vuoi caro Gianni, ti giro i messaggi. E’ indifendibile”.