La notizia del nuovo compagno di Pamela Prati ha fatto discutere molto il mondo del gossip negli ultimi tempi e qualcuno ha insinuato che si tratti in realtà di una grossa fake news. Pamela Prati, reduce dalla settima edizione del Grande Fratello Vip, è stata protagonista in passato di un’altra relazione alquanto controversa, ci riferiamo ovviamente al caso Mark Caltagirone. Come ricorda il portale Isa e Chia si era anche parlato di un presunto flirt con l’ex volto di Bim Bum Bam Marco Bellavia, anche lui concorrente del GF Vip per un brevissimo periodo di tempo. Ora però a destare sospetti è il nuovo presunto amore di Pamela: Simone Ferrante (19 anni). A far alimentare le voci tra i due uno scatto social pubblicato negli ultimi tempi.

Pamela Prati e Simone Ferrante: una relazione che non ci sarebbe

Molti gli utenti social rimasti sorpresi dalla presunta relazione tra Pamela e Simone e dai 45 anni che li separano. A rincarare la dose alcune segnalazioni che vedrebbero il flirt in questione come una ricerca di visibilità.

La segnalazione a Deianira Marzano

Questo un messaggio inviato da un utente alla nota influencer Deianira Marzano: “Ciao Deia come vedi sono una modella, ti posso assicurare che questa storia è fake al 100% visto che lui non ha mai nascosto i suoi gusti verso lo stesso sesso, anzi fino a poco tempo fa era anche fidanzato e credo ci stia ancora insieme. Mi meraviglio che con la cosa risaputa si metta a fare queste pagliacciate”. Ad avallare l’indiscrezione la stessa Marzano, che ha scritto: “Pare che il fidanzato della Prati stia giocando visto che di messaggi come questi me ne sono arrivati almeno venti dall’ambiente”.