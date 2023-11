Martedì 7 novembre, in un tragico episodio, un individuo ha utilizzato un’arma da fuoco per uccidere due manifestanti coinvolti in una protesta contro le estrazioni minerarie. L’incidente è avvenuto lungo un tratto dell’autostrada panamericana, situato circa 50 chilometri a sud della capitale panamense, Panama City.

La protesta a Panama: un video della tragedia

Un video, condiviso ampiamente sui social media, mostra l’uomo armato discutere con i manifestanti prima di aprire il fuoco, causando la morte di due di loro. Attualmente, l’individuo è stato arrestato dalla polizia, ma le autorità non hanno reso note informazioni sulla sua identità.

Nelle settimane precedenti, Panama è stato teatro di intense proteste contro l’approvazione di un nuovo permesso concesso a Minera Panama, una sussidiaria della compagnia canadese First Quantum Minerals, per riprendere l’estrazione del rame in una miniera circondata dalla foresta pluviale.

Manifestazione a Panama: la riapertura della miniera

Il permesso, con validità ventennale e prorogabile per altri venti anni, è al centro di un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori. I manifestanti sostengono che la riapertura della miniera avrà gravi impatti sull’ambiente circostante, inclusa la potenziale contaminazione delle risorse idriche.

Dall’altra parte, il governo panamense difende la decisione, sottolineando che il permesso contribuirà alla creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro. Questo contrasto di interessi ha alimentato le tensioni nella regione, culminando nella tragica sparatoria di martedì e generando preoccupazioni sull’equilibrio tra lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente. La comunità internazionale ora osserva da vicino l’evolversi della situazione, con la speranza che si possa trovare una soluzione equa e sostenibile per tutte le parti coinvolte.