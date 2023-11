Sciolti i dubbi tra l'allenatore toscano e Tudor, atteso nel pomeriggio l'incontro per l'accordo

Aurelio De Laurentiis ha scelto: sarà Walter Mazzarri il nuovo allenatore del Napoli, il tecnico toscano prenderà il posto dell’esonerato Rudi Garcia.

Si tratta dunque di un ritorno per Mazzarri sulla panchina azzurra: una scelta di cuore, fatta per traghettare la squadra vincitrice dell’ultimo campionato fino a fine stagione, con la speranza di raggiungere l’obiettivo stagionale, ovvero il quarto posto e classificarsi in Champions League.

Leggi anche: Bobo Tv, il futuro di Adani, Cassano e Ventola dopo la separazione da Vieri

La scelta di De Laurentiis

Nella giornata di oggi, martedì 14 novembre, De Laurentiis incontrerà l’ex allenatore di Cagliari e Torino per il ritorno sulla panchina partenopea. Mazzarri accetterebbe l’offerta di sei mesi senza opzione per il rinnovo.

Walter Mazzarri ha già allenato il Napoli dal 2009 al 2013, vincendo la Coppa Italia nel 2012 e conquistando il secondo posto in classifica l’anno successivo. In Europa, invece, aveva portato la squadra ai sedicesimi di Europa League nel 2011 e agli ottavi di Champions League nel 2012.

Ballottaggio con Tudor

L’allenatore toscano era in ballottaggio con Igor Tudor per la panchina del Napoli, infatti, nella giornata di ieri, il club azzurro si sarebbe incontrato con l’ex allenatore dell’Olympique Marsiglia e gli avrebbe offerto un anno di contratto. Ma Mazzarri ha avuto la meglio, De Laurentiis ha scelto lui.

Leggi anche: Albania, morto a 28 anni Raphael Dwamena: malore in campo