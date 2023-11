Come un fulmine a ciel sereno, in quella che sembrava una normale puntata della ‘Bobo Tv‘, il programma di commento calcistico più seguito sul web italiano ha subito uno scossone. Christian Vieri ha salutato in diretta i suoi (ormai ex) compagni di viaggio Adani, Cassano e Ventola senza dare ulteriori spiegazioni sulla scioccante separazione. Il programma però non chiuderà: Bobo resterà solo al timone. Che futuro avranno gli altri tre protagonisti?

Bobo Tv, il futuro di Adani, Ventola e Cassano: la separazione

Se Bobo Vieri sembra voler provare a rilanciarsi subito e, dopo la tanto chiacchierata puntata scorsa dove aveva invitato in diretta Youtuber e personaggi del web, ha già richiamato altri calciatori come ospiti per la ‘Bobo Tv‘ in onda lunedì, gli altri tre ex compagni sembrano ancora in attesa che qualcosa possa accadere. Come sappiamo, Lele Adani lavora per la Rai dove si occupa di fare il commento tecnico delle partite e di presenziare in studio per i vari pre e post match. Cassano, invece, per il momento sembra essere tornato alla sua vita pre-Bobo Tv, fatta di Padel e famiglia: i commenti sul calcio per ora sono limitati alla sua pagina Instagram. Simile anche il momento che sta vivendo Nicola Ventola, lui sempre impegnato in progetti in mille ambiti, ma che attualmente è fuori da ogni salotto calcistico italiano. Per loro ci sarà un nuovo futuro insieme?

Bobo Tv, il futuro di Adani, Ventola e Cassano: nuovo programma?

L’ipotesi non è da scartare e tantissimi fan, delusi dalla decisione di Vieri e dalla nuova piega che sta prendendo la ‘Bobo Tv‘, si sono catapultati nei commenti a richiedere un nuovo programma con Adani, Cassano e Ventola protagonisti. Non è raro imbattersi sul web in persone che richiedono la ‘Lele Tv‘: programma che prenderebbe il nome da quello che fra tutti loro (per ammissione degli stessi protagonisti) è considerato il massimo esperto di calcio.