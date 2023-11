Fuori Adani, Cassano e Ventola dalla BoboTV: dopo aver appreso dell’importante rivoluzione in atto, Striscia la Notiziaha deciso di consegnare il Tapiro d’Oro ad Antonio Cassano. In questa circostanza, l’ex attaccante ha svelato alcuni retroscena che riguarda la rottura con Christian Vieri.

BoboTv, Cassano riceve il Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia

L’avventura della BoboTV è giunta a un momento di svolta. La notizia ha subito dato il via a un acceso dibattito e ha scatenato la curiosità dei fan. A seguito dell’annuncio di Christian Vieri dello scorso weekend con il quale è stata comunicata l’esclusione di Adani, Cassano e Nicola Ventola da format, sono proliferate le ipotesi più dispariate e fantasiose.

Alcuni, infatti, hanno avanzato scenari che spaziano dalla finta separazione al litigio per soldi. In attesa che venga fatta chiarezza, ciò che sembra essere certo è che una nuova puntata della BoboTv è prevista per la serata di lunedì 6 novembre ma non vedrà la partecipazione degli ospiti abituali. A Vieri, si affiancheranno nuovi compagni di viaggio come YouTuber o Creator come Gabboman, Fabio, Luca Mastrangelo, Emiscouting e Cisco.

I retroscena

Nel frattempo, sulla misteriosa vicenda legata alla BoboTV, è intervenuto anche il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Nello specifico, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro ad Antonio Cassano per quanto accaduto.

In occasione della consegna del tapiro, l’ex attaccante di Roma, Milan e Inter ha scelto di replicare a chi ha speculato su possibili questioni economiche. “I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita”, ha affermato Cassano. “La BoboTV è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada”, ha concluso.

BoboTv, Striscia consegna il Tapiro a Cassano: “Nessuno mi può comandare”

Alle parole di Cassano, stando al servizio che Striscia la Notizia è pronta a mandare in onda nella serata di lunedì 6 novembre, Staffelli ha tentato di spingere l’ex attaccante a rilasciare ulteriori dichiarazioni. In particolare, l’inviato del tg satirico ha chiesto a Cassano se Vieri volesse “comandare”.

“Dovresti chiederlo a lui”, ha risposto lapidario l’ex calciatore. “Nella mia vita, le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli”.

Infine, a Staffelli, Cassano ha fatto capire che Vieri volesse inserire una quinta figura, dietro o davanti alle telecamere. “Noi tre avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere solo uno e non si deve decidere in cinque”, ha detto.