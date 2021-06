Paola Caruso alle terme con Dario Socci: le foto bollenti

Paola Caruso si è concessa un weekend alle terme in compagnia del fidanzato Dario Socci, tra bikini e abbracci bollenti.

Paola Caruso sembra finalmente aver ritrovato la serenità accanto al pugile Dario Socci, con cui si è concessa un weekend all’insegna dell’amore e del relax alle terme.

Paola Caruso alle terme col fidanzato

Paola Caruso si è concessa un weekend alle terme in compagnia del fidanzato, il pugile Dario Socci.

Sui social i due si sono mostrati teneramente abbracciati in costume da bagno mentre si godevano il meritato relax.

Paola Caruso e il pugile sono usciti allo scoperto solo qualche mese fa e finora la showgirl ha mantenuto la liaison sotto il massimo riserbo.

Prima della relazione con Dario Socci Paola Caruso ha vissuto un lungo periodo in cui è rimasta single e si è concentrata unicamente sulla crescita di suo figlio Michele, nato dall’amore – naufragato – per Francesco Caserta.

Paola Caruso: la gravidanza e la maternità

La showgirl ha dichiarato che Dario Socci avrebbe già instaurato un buon rapporto con suo figlio, Michele, che finora è stato cresciuto dalla sola showgirl. Il bambino è nato dall’amore tra Paola Caruso e Francesco Caserta, naufragato nel peggiore dei modi circa 2 anni fa.

I due si sono scagliati frecciatine e recriminazioni reciproche, e in particolare la Caruso ha accusato Caserta di averla “buttata fuori di casa” quando ha appreso che lei fosse incinta. In seguito l’uomo non ha riconosciuto Michele come figlio suo, e Paola Caruso ha deciso di crescere il bambino da sola.

“Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e mi ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa”, aveva confessato la Caruso, che si era detta pronta al test Dna per certificare la paternità del bambino qualora dovesse essere necessario.

Paola Caruso: la storia d’amore

Oggi la showgirl sembra finalmente aver trovato la sua serenità accanto a Dario Socci, e infatti sui social ha dichiarato: “Sono rimasta colpita dal suo modo di fare. Non baciavo una persona da ottobre 2019 e mi sentivo arrugginita! Lui, invece, è stato super spedito. Il primo bacio ce lo siamo dati in auto, sotto casa mia, per salutarci. Un classico”. La storia tra i due è destinata a durare? In tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più!