Il figlio di Paola Caruso, il piccolo Michele, ha subito in queste ore un delicato intervento in un ospedale di Genova. Attraverso i social la stessa Paola Caruso ha ringraziato tutti coloro (compresa Silvia Toffanin) che le sono stati accanto in questo difficile periodo.

Paola Caruso: il figlio operato

Il piccolo Michele, figlio di Paola Caruso, nei mesi scorsi è stato protagonista di un caso di malasanità e in queste ore sua madre ha scritto un post sui social per ringraziare tutti coloro che le sono stati accanto in questo momento così delicato (compresa la conduttrice Silvia Toffanin, nel cui salotto tv è stata più volte nei mesi scorsi per raccontare il caso che ha visto protagonista suo figlio).

“A Silvia per essermi stata accanto in tutto questo percorso per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo. Al dottore Nunzio Catena per avere operato Michele con tanta professionalità, umanità e rispetto e un GRAZIE A TUTTO L’OSPEDALE GASLINI DI GENOVA. Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia… forza amore mio sei più forte anche di me”, ha scritto sui social la showgirl, che più volte ha raccontato in lacrime il dramma di suo figlio.